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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
24 Квітня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує срібна призерка Олімпійських ігор Ріо-2016 з фехтування на шаблях Аліна Комащук.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Нових успіхів та здобутків на міжнародних спортивних аренах!

Здоров'я, благополуччя та натхнення!

Миру, добра та злагоди!

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