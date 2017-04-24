Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує срібна призерка Олімпійських ігор Ріо-2016 з фехтування на шаблях Аліна Комащук.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Нових успіхів та здобутків на міжнародних спортивних аренах!

Здоров'я, благополуччя та натхнення!

Миру, добра та злагоди!