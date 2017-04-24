Голова Черкаського відділення НОК привітав зональний відділ Військової служби правопорядку з 15-річчям створення

Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда привітав зональний відділ Військової служби правопорядку на честь 15-річчя від дня створення підрозділу.

Також Андрій Більда вручив представникам ВСП комплект спортивних м’ячів та олімпійські сувеніри і літературу, щоб захисники мали можливість ознайомитися з історією олімпійського руху та займатися спортом.

Черкаський зональний відділ Військової служби правопорядку відзначив нагородами друзів служби, які постійно їй допомагають. Медаль «За гідність та патріотизм» вручили Андрію Більді, котрий вже багато років поспіль надає необхідну допомогу військовослужбовцям.

«У нас в гостях сьогодні друзі, помічники, котрі допомагають виконувати нашій службі важливі завдання, як тут, так і в зоні бойових дій. Варто зауважити, що за період АТО наша служба завжди перебувала в найтяжчих точках: Слов’янськ, Попасна, Авдіївка. І приємно, що за підсумками 2016 року наш черкаський зональний відділ зайняв друге місце в центральному управлінні. Такого ще не було в нашій історії. І такого результату ми не досягли б без підтримки», - наголошує полковник Сергій Чередниченко.

Як зазначає підполковник Олександр Чумак, Андрій Більда першим в 2014 році прийшов на допомогу. За ці роки він передавав військовим бронежилети, шоломи, автомобільні шини на військові ЗІЛи, комплекти інструментів, шини на патрульні автомобілі, генератор, будівельні матеріали, дарував черкаському відділу комп’ютер.

«Допомога від Андрія Більди нашому відділу не припинялася. Він жодного разу не відмовив, коли до нього зверталися. При чому все необхідне постачали максимум за пару днів», - каже Олександр Чумак.

«Важливо, що військова служба правопорядку діє і виконує свої завдання в найгарячіших точках зони бойових дій. Вас поважають, вас бояться, а це означає, що ви потрібні. Ви впливаєте на моральний та бойовий дух наших військових підрозділів. Упевнений, що держава та місцева влада виконають свій обов’язок, зроблять усе можливе, щоб волонтери надалі не були потрібні. Але розуміємо, що в нашій країні дуже складна ситуація, тому ми є і будемо продовжувати допомагати військовим», - говорить Андрій Більда.