Турнір з плавання пам’яті Марії Гавриш відбувся за участю польських спортсменів

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У Вінниці в 25-метровому басейні міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної протягом двох днів відбулися XI Всеукраїнські змагання з плавання пам’яті Марії Гавриш.
Вінничанка була фіналісткою Олімпійських ігор у Хельсінкі у далекому 1952 році, 14-разовою чемпіонкою СРСР, 29-разовою рекордсменкою СРСР та України.
Змагання пройшли за підтримки відділення НОК України у Вінницькій області, спорткомітету і управління освіти Вінницької міської ради, обласної федерації плавання та спонсорів.
В урочистій церемонії відкриття брали участь: дворазовий срібний призер Олімпіад з плавання, голова обласного осередку НОК Павло Хникін, заступник голови спорткомітету Вінницької міської ради Роман Семчук, головний спеціаліст департаменту освіти міської ради Олександр Слободинський і директор міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної Світлана Мусійчук.
«Чудово, що ці змагання об’єднали нас зі спортсменами міста-побратима Кельце. Вже склалася гарна традиція, коли наші плавці їздять на турніри до Кельце, а польські спортсмени - вдруге завітали до Вінниці, – поділився Павло Хникін.
Директор міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної Світлана Мусійчук відзначила, що цей турнір є надзвичайною подією в житті Палацу. Бо завдяки ньому заклад вчергове підтверджує репутацію одного з центрів розвитку спорту у Вінниці.
На блакитні водні доріжки вийшли 110 юнаків і дівчат. Серед них були плавці Кельце (Польща), Тернополю, Чернівців, Хмельницького, Вінницького СК «Маяк» та три команди Вінницького Палацу дітей та юнацтва. Окремо змагалися представники двох вікових категорій – 2000-2004 р.н., 2005 р.н. та молодше.
Було розіграно 28 комплектів нагород в особистому заліку (загалом серед юнаків і дівчат). Молодші діти виступали на 50-метрівці всіма способами та на 100-метрівці комплексним плаванням. Старші плавці долали дистанції
Найбільше нагород виграла перша команда Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, хоча офіційного командного заліку й не було. Також два комплекти нагород розігрувалися в естафетах (по 2 юнаки і дівчини) – 4 по
Кращим спортсменом турніру за сумою набраних очок став Віктор Хникін (Вінниця), який виборов перемогу на 100-метрівці батерфляєм та вільним стилем, а також на 200-метрівці комплексом. Кращою спортсменкою змагань стала Анна Боровська (Кельце, Польща) – вона виграла 200-метрівку брасом і комплексним стилем та заплив на
Серед старших дівчат на дистанції 200м брасом чемпіонкою стала Анна Боровська (Кельце), другою – Елізабель Гібаєв (Вінниця), третьою – Вікторія Шпінда (Хмельницький). Серед старших юнаків на цій же дистанції переміг брат Анни Боровської Якоб, далі – Віктор Андрушків (Тернопіль) і Андрій Курушкін (Вінниця).