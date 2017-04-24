Турнір з плавання пам’яті Марії Гавриш відбувся за участю польських спортсменів

У Вінниці в 25-метровому басейні міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної протягом двох днів відбулися XI Всеукраїнські змагання з плавання пам’яті Марії Гавриш.

Вінничанка була фіналісткою Олімпійських ігор у Хельсінкі у далекому 1952 році, 14-разовою чемпіонкою СРСР, 29-разовою рекордсменкою СРСР та України.

Змагання пройшли за підтримки відділення НОК України у Вінницькій області, спорткомітету і управління освіти Вінницької міської ради, обласної федерації плавання та спонсорів.

В урочистій церемонії відкриття брали участь: дворазовий срібний призер Олімпіад з плавання, голова обласного осередку НОК Павло Хникін, заступник голови спорткомітету Вінницької міської ради Роман Семчук, головний спеціаліст департаменту освіти міської ради Олександр Слободинський і директор міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної Світлана Мусійчук.

«Чудово, що ці змагання об’єднали нас зі спортсменами міста-побратима Кельце. Вже склалася гарна традиція, коли наші плавці їздять на турніри до Кельце, а польські спортсмени - вдруге завітали до Вінниці, – поділився Павло Хникін.

Директор міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної Світлана Мусійчук відзначила, що цей турнір є надзвичайною подією в житті Палацу. Бо завдяки ньому заклад вчергове підтверджує репутацію одного з центрів розвитку спорту у Вінниці.

На блакитні водні доріжки вийшли 110 юнаків і дівчат. Серед них були плавці Кельце (Польща), Тернополю, Чернівців, Хмельницького, Вінницького СК «Маяк» та три команди Вінницького Палацу дітей та юнацтва. Окремо змагалися представники двох вікових категорій – 2000-2004 р.н., 2005 р.н. та молодше.

Було розіграно 28 комплектів нагород в особистому заліку (загалом серед юнаків і дівчат). Молодші діти виступали на 50-метрівці всіма способами та на 100-метрівці комплексним плаванням. Старші плавці долали дистанції 100 метрів і 200 метрів всіма стилями, а також 200-метрівку комплексом.

Найбільше нагород виграла перша команда Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, хоча офіційного командного заліку й не було. Також два комплекти нагород розігрувалися в естафетах (по 2 юнаки і дівчини) – 4 по 50 метрів вільним стилем і комбінованій (всіма способами плавання). В обох перемогли вінничани, далі – Кельце і Хмельницький.

Кращим спортсменом турніру за сумою набраних очок став Віктор Хникін (Вінниця), який виборов перемогу на 100-метрівці батерфляєм та вільним стилем, а також на 200-метрівці комплексом. Кращою спортсменкою змагань стала Анна Боровська (Кельце, Польща) – вона виграла 200-метрівку брасом і комплексним стилем та заплив на 100 метрів брасом. В категорії «Кращий іноземний спортсмен» нагородили Анну Боровську і Петра Нестуя (Кельце, Польща), який виграв заплив на 200 метрів вільним стилем і став віце-чемпіоном на 100-метрів батерфляєм.

Серед старших дівчат на дистанції 200м брасом чемпіонкою стала Анна Боровська (Кельце), другою – Елізабель Гібаєв (Вінниця), третьою – Вікторія Шпінда (Хмельницький). Серед старших юнаків на цій же дистанції переміг брат Анни Боровської Якоб, далі – Віктор Андрушків (Тернопіль) і Андрій Курушкін (Вінниця).