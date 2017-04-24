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Денис Силантьєв презентував власну методику навчання плавання
24 Квітня 2017 Поділитися
Денис Силантьєв презентував власну методику навчання плавання

Днями у Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» та у актовому залі НВК «СЗШ №2-гімназія», що на Львівщині, відбулася зустріч зі срібним призером Олімпійських ігор, першим чемпіоном світу з плавання в Незалежній Україні, народним депутатом Денисом Силантьєвим.

Уславлений спортсмен презентував учасникам заходу свою методику навчання плаванню та пообіцяв сприяння у вирішенні проблем в педагогічній діяльності спортивних освітян й будівництві спортивних майданчиків у Трускавці.

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