Денис Силантьєв презентував власну методику навчання плавання

Днями у Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» та у актовому залі НВК «СЗШ №2-гімназія», що на Львівщині, відбулася зустріч зі срібним призером Олімпійських ігор, першим чемпіоном світу з плавання в Незалежній Україні, народним депутатом Денисом Силантьєвим.

Уславлений спортсмен презентував учасникам заходу свою методику навчання плаванню та пообіцяв сприяння у вирішенні проблем в педагогічній діяльності спортивних освітян й будівництві спортивних майданчиків у Трускавці.