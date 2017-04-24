Черкаський колегіум «Берегиня» переможець міського етапу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA»

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19 квітня на центральному стадіоні в місті Черкаси відбувся міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».
В спортивно-масовому заході за звання найкращих змагалися 11 команд загальноосвітніх шкіл міста.
Учасники вели боротьбу у трьох конкурсах: презентація команди, олімпійська вікторина та у спортивній естафеті.
В напруженій боротьбі чемпіоном міського етапу стала команда колегіуму «Берегиня», друге місце посіла команда Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20, а третє місце за представниками Першої міської гімназії.
За підсумком змагань право представляти місто Черкаси на обласних змаганнях серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» здобула команда колегіуму «Берегиня».
Відвідали змагання та вболівали за учасників голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда, заступник директор КП «Центральний стадіон» Юрій Мрачковський, головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Петро Назаренко.
Переможці заходу були нагороджені кубками, медалями та грамотами.