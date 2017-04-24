Юні динамівські борці змагалися у Харкові

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з 19 по 21 квітня у спортивному комплексі Харківської обласної організації Товариства відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо» України з боротьби вільної серед юнаків і дівчат 2000-2002 років народження. У змаганнях, які проводилися спільно з Національним олімпійським комітетом України, взяли участь 85 спортсменів із 11 територіальних організацій Товариства.
На церемонії урочистого відкриття чемпіонату були присутні: В.Губарєв – начальник відділу олімпійських видів спорту ФСТ «Динамо» України, А.Хоменко – начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Харківській області, В.Разін - заступник голови Харківської обласної організації Товариства, Ю.Назаренко – директор Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та інші почесні гості.
За підсумками командної боротьби перемогу здобула збірна команда Харківської обласної організації Товариства, друге місце виборола команда Одеської обласної організації, а третє – Вінницької обласної організацій ФСТ «Динамо» України.
Переможці та призери чемпіонату в командному заліку нагороджені кубками та дипломами, а в особистому - дипломами та медалями відповідних ступенів Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.