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Юні динамівські борці змагалися у Харкові
24 Квітня 2017 Поділитися
Юні динамівські борці змагалися у Харкові

з 19 по 21 квітня у спортивному комплексі Харківської обласної організації Товариства відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо» України з боротьби вільної серед юнаків і дівчат 2000-2002 років народження. У змаганнях, які проводилися спільно з Національним олімпійським комітетом України, взяли участь 85 спортсменів із 11 територіальних організацій Товариства.

На церемонії урочистого відкриття чемпіонату були присутні: В.Губарєвначальник відділу олімпійських видів спорту  ФСТ «Динамо» України,  А.Хоменко –  начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Харківській області, В.Разін  -  заступник голови Харківської обласної організації Товариства, Ю.Назаренко – директор Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та інші почесні гості.

За підсумками командної боротьби перемогу здобула збірна команда Харківської обласної організації Товариства, друге місце виборола команда Одеської обласної організації, а третє – Вінницької обласної організацій ФСТ «Динамо» України.

Переможці та призери чемпіонату в командному заліку нагороджені кубками та дипломами, а в особистому - дипломами та медалями відповідних ступенів Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

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