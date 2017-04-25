Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійський чемпіон з футболу Ігор-1988 Володимир Татарчук, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області Віктор Флентін.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Здоров'я, благополуччя та натхнення!

Миру, добра та злагоди!