Ніжинська команда «Живчик» - переможці Чернігівського обласного етапу «Олімпійського лелеченя» – «Olympic move UA»

У Чернігові на базі ЗОШ № 19 відбулося спортивне свято, на яке чекали команди-переможці міських та районних етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» – «Olympic move UA».

На змагання приїхало 18 команд з районів та міст Ніжина і Чернігова. На відкритті були присутні поважні гості: заступник голови, керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації Наталія Романова, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, призерка чемпіонатів світу, учасниця Олімпійських ігор з біатлону Ніна Лемеш, призер чемпіонату світу, багаторазовий чемпіон Європи, переможець та призер етапів Кубку світу, учасник чотирьох зимових Олімпійських ігор з біатлону Андрій Дериземля, директор ЗОШ №19 Людмила Шелупець.

Після того, як всі команди вишикувались, чемпіон з футболу паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де -Женейро Олег Лень до зали заніс факел символічного олімпійського вогню.

Прапор Національного олімпійського комітету України винесли олімпійці Ольга Бібік (легка атлетка), Дмитро Митрофанов (бокс), Христина Дмитренко (біатлон), Артем Прима (біатлон).

Перед початком змагань майстри спорту України з художньої гімнастики провели олімпійську розминку «Do like OLYMPIANS».

Всі команди були швидкими, вправними і впевнено йшли до перемоги.

А деякі, звичайно, були першими: найспритніші у естафеті – команда «Факел» Варвинського району, у презентації – команда «Живчик» м.Ніжин, у грі «Артбол» - знову команда «Факел» Варвинського району, і у вікторині – команда «Соколята» Срібнянського району.

У загальному заліку за кількістю балів перемогу здобула команда «Живчик» до складу якої входили: Лапенко Данило, Грабар Олександр, Набок Дмитро, Куциба Єгор, Гавриленко Артур, Шуст Ігор, Свіріна Дар’я, Лагодна Валерія, Легещич Анна, Куйда Валерія, Грушко Марія, Савченко Дар’я. Друге місце посіли представники «Факелу», а третє - команда «Соколята».

Всі учасники були нагороджені грамотами, літературою на спортивну тематику, м’ячами, солодкими подарунками та призами від спонсорів та відділення НОК України в Чернігівській області. А переможці отримали, звичайно, ще кубки та медалі.