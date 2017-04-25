«Кам’янець активний! Кам’янець спортивний!»

Під таким гаслом в древньому місті над Смотричем 21-23 квітня відбулося офіційне відкриття туристичного сезону, що включало в себе низку спортивних, спортивно-масових і спортивно-видовищних заходів, організаторами яких виступили Кам’янець-Подільська міська рада, Асоціація готелів і ресторанів міста, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, відділення НОК України в області та обласна федерація легкої атлетики.

Серед основних напрямів круглого столу «Активний відпочинок як компонент здорового способу життя», що розпочався в залі Магдебурзького права в Ратуші, представники влади, бізнесу, науковці, тренери та спортсмени розглядали Кам’янець як реальний майданчик для мотивації активного відпочинку, розвитку різних, в тому числі екстремальних видів спорту.

Цьогоріч очікують в місті не менше 600 тис. туристів, яких закликатимуть до активного відпочинку. Запланували не менше 10 фестивалів та нові рекорди. А цьому сприяють наявність історичних пам’яток і природній ландшафт і спортивні споруди.

На центральному стадіоні ім. Г.А. Тонкочеєва школярі, студенти, міський голова Михайло Симашкевич, депутати і поліцейські долучилися до встановлення рекорду України «Найбільша кількість людей, що стрибають на скакалках одночасно». Всього протягом хвилини стрибало 1488 учасників різного віку чим перевершили попереднє досягнення 2013 року в Києві, де було задіяно 352 людини.

Ще один – обласний рекорд, в номінації «Найбільша кількість людей, які одночасно займаються йогою» за участю 185 учасників було зафіксовано на валах Старого замку.

Дуже захоплюючими та емоційними відбулися старти І Всеукраїнського туратлону «KANYON», що включав в себе біг по пересіченій місцевості, сплав по річці Смотрич, велопробіг. Його трасу в 5 кілометрів успішно подолали 50 екстремалів.

Понад 30 бігунів з 11 міст успішно пробігли 26,5 кілометрову дистанцію за маршрутом Кам’янець-Подільський – Хотин (пробіг «Дві фортеці»).

Привернули увагу місцян та гостей міста також:

Відкриті області змагання з легкоатлетичних метань на честь Олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник і Анатолія Бондарчука (стадіон національного університету), що проходили під патронатом Національного олімпійського комітету України.

Дитячий турнір з тенісу «День гри» (готельний комплекс «Гала-готель»).

Велозаїзд «Кам’янець активний».



Матч в американський футбол.



Майстер-класи спортивних танців.

Урочисте нагородження переможців та призерів змагань медалями, дипломами, грошовими винагородами відбувалося біля міської ратуші і супроводжувалось показовими виступами акробатів, музично-розважальною програмою «Тур-шоу». Активну участь в якості не лише організаторів, але й учасників спортивних заходів взяли члени відділення НОК України: Віктор Флентін, Олександр Прокопов, Леонід Гурман, Степан Павловський.