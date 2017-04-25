УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В Данії стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
25 Квітня 2017 Поділитися
Сьогодні в місті Колдінг (Данія) стартує європейська першість з бадмінтону.
У змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.
Найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.
Українська заявка нараховує 7 спортсменів.
Змагання триватимуть до 30 квітня.
Склад збірної України
Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.
Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.
Поділитися