Призери Олімпійських ігор Дмитро Янчук та Тарас Міщук зустрілися з учнями у Горішніх Плавнів

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Бронзові призери Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро з веслування на байдарках та каное Дмитро Янчук і Тарас Міщук, а також їхній тренер Микола Мацапура завітали до загальноосвітньої школи № 6 м. Горішні Плавні, що на Полтавщині.
Участь у зустрічі брали також виконавчий директор відділення НОК України Микола Шишліков та директор школи № 6 Віра Усатенко.
Під час бесіди медалісти Олімпіади розповіли про себе багато цікавого та поділились приємними спогадами від успіху на найголовніших стартах чотириріччя.
Зустріч та спілкування з бронзовими призерами Олімпіади у Ріо-де-Жанейро проходила у рамках нової ініціативи міського відділення Національного олімпійського комітету України «Перший крок до Олімпу». Вона проходить під патронатом керівника відділення НОК України у Горішніх Плавнях, міського голови Дмитра Бикова.
Година, протягом якої тривала зустріч, спливла непомітно. Нашим спортсменам було презентовано сувеніри та символ юнацьких змагань «Олімпійське лелеченя». На згадку про свій візит до школи Дмитро Янчук, Тарас Міщук та Микола Мацапура залишили автографи у книзі «Олімпійська спадщина», яку і подарували школі.