Представники України призначені до Комісій Міжнародного Олімпійського Комітету

Щороку президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах переглядає склад комісій МОК задля подальшого поліпшення ефективності їх роботи.

Згідно до офіційних листів головного олімпійця світу відповідні призначення як свідчення високої довіри та ролі України в світовому олімпізмі до дорадчих органів найголовнішої олімпійської інституції отримав ряд представників Національного олімпійського комітету.

Президента НОК України Сергія Бубку повторно призначено головою Антуражної комісії МОК, яка опікується питаннями, що стосуються взаємовідносин атлетів з їх антуражем - оточенням спортсмена, що має вплив на атлета та його підготовку. Також Сергій Бубка продовжить працювати в Координаційній комісії МОК з підготовки та проведення ІІІ зимових Олімпійських ігор 2020 року в Лозанні.

Президент Олімпійської академії України, член Виконкому Національного олімпійського комітету, професор Марія Булатова отримала повторне призначення до складу Комісії МОК «Культура та олімпійська спадщина», що ще раз підтверджує визнання міжнародними експертами Олімпійської академії України як однієї з найкращих у світ.

Вперше до Комісії МОК з олімпійської освіти увійшла Молодий посол II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері, фіналістка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Віра Передерій, яка, зокрема, стала ініціатором проекту #OlympicLab, що реалізується Національним олімпійським комітетом України за підтримки Міжнародного Олімпійського Комітету та дає можливість учнівській молоді більше дізнатися про олімпійський рух та Олімпійські ігри, познайомитися із зірковими атлетами та тренерами України, розкрити секрети активного і здорового способу життя й отримати унікальний шанс поринути у культурно-освітню програму Юнацьких Олімпійських ігор.

Олімпійська родина щиро вітає своїх представників з таким високим визнанням та виявленою довірою з боку Міжнародного Олімпійського комітету та бажає плідної роботи заради популяризації олімпійських ідей та цінностей!