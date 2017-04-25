До уваги журналістів!

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Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращої спортсменки березня в Україні: Олімпійської чемпіонки з кульової стрільби Олени КОСТЕВИЧ.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, президент Федерації стрільби України Олег ВОЛКОВ, перший заступник голови ФСТ «Динамо» Віктор КОРЖ, найкращий тренер березня Ігор ЧЕРЕДІНОВ.

В рамках прес-конференції відбудеться підписання угоди про продовження співпраці між Національним олімпійським комітетом України і компанією «Самсунг Електронікс». Свої підписи під документом поставлять президент НОК Сергій БУБКА і президент компанії «Самсунг Електронікс Україна» ДЖЕЙ СУЛ Ю.



Прес-конференція відбудеться 27 квітня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України