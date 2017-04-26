Футбольним поєдинком на Черкащині вшанували пам’ять героїв Чорнобиля

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У Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Героїв Чорнобиля.
Приймав змагання Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Участь у турнірі брали команди ліцеїстів та кадетів 10-11 класів профільних військово-спортивних навчальних закладів з різних куточків України. Зокрема змагалися 12 команд з Волині, Прикарпаття, Вінниччини, Одещини, Харківщини, Дніпропетровщини, Тернопільщини, Києва.
За підсумками турніру перше місце зайняла команда Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, другими стали спортсмени Київського військового ліцею імені Івана Богуна, третє місце – за командою Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Під час змагань також обрали кращого гравця, бомбардира, захисника, нападника та воротаря.
Привітати призерів та переможців турніру завітали віце-президент НОК України Микола Томенко, перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктор Корж, головний тренер ФК «Черкаський Дніпро» заслужений майстер спорту Вадим Євтушенко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда.
Організатори планують такі змагання зробити щорічними.