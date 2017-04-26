В Україні запустили пілотний гандбольний проект

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В ігровому залі Київського спортивного ліцею-інтернату 25-26 квітня проходять матчі міського етапу Всеукраїнської шкільної ліги.
Це пілотний проект, переваги і недоліки якого будуть враховані при організації наступних змагань школярів, що матимуть ще більшу географію учасників. На першому етапі – визначаються переможці Всеукраїнських шкільних змагань у чотирьох містах – Києві, Запоріжжі, Одесі та Львові. Чемпіони зустрінуться у Фіналі чотирьох, що пройде у Києві 13- 14 травня.
Однією з особливостей шкільної ліги є те, що тут не має розподілу на дівочі та хлопчачі команди, а колективи можуть бути змішані.
В київському турнірі беруть участь 8 шкіл міста. Змагання проходять серед дітей до 2005 року народження. На першому етапі матчі проходять в двох групах по 4 команди. 25 квітня - групові поєдинки, 26 квітня - останні тур групового етапу, а також фінали. Переможці груп зіграють між собою за перше місце, команди, що посіли другі місця зустрінуться у матчі за «бронзу».
Ігри проходять у два тайми по десять хвилин кожний. Мета всієї «Шкільної ліги» - збільшити інтерес дітей, батьків, шкіл до гандболу, реалізувати величезний потенціал виду спорту, як доступного, захоплюючого та напрочуд ефективного засобу фізичного розвитку дітей.