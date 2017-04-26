Завершилась Спартакіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Менського району

Днями на стадіоні «Колос» Менського району Чернігівської області відбувся заключний VIII етап районної Спартакіади серед учнів з легкої атлетики.

Протягом шести місяців школярі завзято змагались з таких видів спорту: футбол, легкоатлетичний крос, баскетбол, настільний теніс, шахи, футзал, легка атлетика.

Загалом, близько 700 учнів боролись за першість в даному спортивному змаганні. На заключному етапі нагородили ті команди, які за результатами всіх етапів Спартакіади посіли призові місця.

Привітали присутніх учасників та їх наставників перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, народний депутат України Валерій Давиденко, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш та керівники району.

Під час відкриття заключного етапу шкільної Спартакіади Леонід Сахневич та Валерій Давиденко вручили учням шкіл району футбольні м’ячі та цінні подарунки.

Ніна Лемеш зауважила, що Чернігівщина славиться спортивними перемогами, які здобувають і вихідці з маленьких стадіонів. Вона відзначила учасників спартакіади попередніх етапів, а саме: Майстренко Вікторію (Менська ЗОШ ім. Т. Г.Шевченка), Солтона Олександра (Покровська ЗОШ), Бута Андрія (Стольненська ЗОШ), Кисельову Наталію (Березнянська ЗОШ ) та Герасименка Артема (Волосківської ЗОШ) та вручила подарунки відділення Національного олімпійського комітету. Також перший заступник осередку НОК презентувала гостям книги «Спортивне сузір’я Чернігівщини» та «Олімпійська спадщина», в яких є розділи і про спортсменів Менщини.

Отже, за результатами восьми етапів районної шкільної Спартакіади переможцями стали: Менська ЗОШ ім.Т.Г.Шевченка, Киселівська, Бірківська та Феськівська школи. Призерами змагань стали представники Березнянської школи, Менської районної гімназії, Покровської, Стольненської, Бірківської та Волосківської загальноосвітніх шкіл.