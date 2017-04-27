Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби В’ячеслав Олійник, почесний член Національного олімпійського комітету України Олександр Величко.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Здоров'я, благополуччя та натхнення!

Миру, добра та злагоди!