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На Хмельниччині провели змагання на честь Олімпійських чемпіонів
27 Квітня 2017 Поділитися
На Хмельниччині провели змагання на честь Олімпійських чемпіонів

На хорошому організаційному та емоційному рівні у Кам’янці-Подільському відбувся традиційний Відкритий обласний турнір з легкоатлетичних метань на честь Олімпійських чемпіонів – уродженців Хмельниччини Фаїни Мельник (найкращої дискоболки ХХ століття) та Анатолія Бондарчука (визнаного в світі фахівця з метання молота).

Ці змагання набули популярності і наразі проводяться під патронатом Національного олімпійського комітету України.

Цьогоріч у турнірі взяли участь 95 спортсменів п’яти вікових груп (кадети, юнаки, юніори, дорослі, ветерани), які представляли 10 команд з Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернігівської, Хмельницької областей та м. Києва. Упродовж двох днів вони виборювали нагороди в секторах стадіону місцевого Національного університету у п’ятьох видах програми (метання списа, диска, молота, ваги, штовхання ядра).

А розпочалося це цікаве спортивне дійство з урочистого параду, під час якого спортсменів привітали організатори і почесні гості турніру: перший віце-президент Федерації легкої атлетики України Володимир Рудюк, головний тренер штатної збірної команди України з легкоатлетичних метань Максим Островський, заступник міського голови Сергій Бабій, перший заступник голови відділення НОК України в Хмельницькій області Віктор Флентін, президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов, декан факультету фізичної підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Стасюк, які згадали досягнення уславлених земляків-олімпійців і побажали учасникам змагань покращити власні рекорди.

Після підняття Державного прапора України капітанам команд та почесним гостям було вручено запашні короваї. Посприяли створенню хорошої атмосфери виступи вокалістів університету. І атлети сповна скористалися цим, щоб розкрити свій потенціал.

Найбільше порадували своїх наставників майстер спорту Валентина Загоруйко (диск 50,88м, ядро – 14,60м) з Кам’янця-Подільського, Денис Ракуленко (диск – 50,04м) з Чернігова серед дорослих спортсменів, юніори Іван Карюк (штовхання 6 кг ядра – 18.40м) з Тернополя, Вадим Журба (метання диска 1,750 кг – 55,50м) з Чернігова, Костянтин Райтаровський (метання диска 1,750 кг – 49,37м) з Кам’янця-Подільського, Марія Нараєвська (штовхання ядра 3 кг – 11,37м) зі Старокостянтинова, що перемогла серед дівчат, Дарія Лісова (штовхання ядра 3 кг10,84 м) з Кам’янця-Подільського, що виборола першість серед кадеток.

Свій гарний фізичний стан і нев’янучу майстерність продемонстрували киянин Анатолій Власов – багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи серед ветеранів, Сергій Мельницький з Хотина, Володимир Терьохін з Чернівців, Олена Поблічко з Кам’янця-Подільського, Микола Дубчак з с.Гуменці Кам’янець-Подільського району та інші атлети віком понад 50 років, що виступили в кількох дисциплінах.

Найбільше уваги було прикуто до 81-річного майстра спорту СРСР з метання диска, чернівчанина Михайла Дугаєва, який продемонстрував такі результати: диск 1 кг – 28,08м, ядро 3 кг – 8,95м, молот 3 кг29,85 кг.

В командному заліку до призової трійки потрапили:

  1. м.Кам’янець-Подільський
  2. Дунаєвецька ОТГ
  3. м.Старокостянтинів

Усі переможці та призери турніру в особистому заліку отримали грамоти і медалі, 12 найкращих відзначили грошовими винагородами.

Спеціальний приз від відділення Національного олімпійського комітету України в області було вручено Івану Карюку.

З найкращого боку проявили себе представники кафедри легкої атлетики національного університету на чолі з її керівником Леонідом Гурманом та суддівські бригади (головний суддя Олег Вергуш).

 

 

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