НОК і компанія «Samsung Electronics Україна» продовжили співпрацю з розвитку олімпійського руху

Сьогодні в Олімпійському домі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та президент компанії «Samsung Electronics Україна» Джей Сул Ю підписали договір про продовження співпраці до кінця 2018 року.

«Samsung вже не одне десятиліття позиціонує себе як компанія, якій небайдужий здоровий спосіб життя, олімпійські цінності та спорт в цілому. Ми раді в вашому обличчі бачити надійних партнерів і добрих друзів. Ми дуже цінуємо те, що в цей непростий час для нашої країни українські спортсмени відчувають постійну вагому підтримку компанії «Samsung Electronics Україна». Нам приємно, що й надалі наші олімпійці з літніх та зимових видів спорту, в тому числі кандидати для участі в XXIII зимових Олімпійських ігор, що вже менш ніж за рік стартують в південнокорейському Пхьончхані, матимуть фінансову підтримку від нашого партнера», - сказав Сергій Бубка.

Пан Джей Сул Ю відзначив: «Спонсорство української Олімпійської збірної - один з пріоритетів серед проектів корпоративної соціальної відповідальності Samsung в довгостроковій перспективі. Компанія як на глобальному, так і на локальному рівні підтримує олімпійський рух впродовж багатьох років і впевнена, що ця допомога дозволить спортсменам і далі відкривати нові висоти і прославляти Україну».

Нагадаємо, з 1997 року Samsung є ТОП-партнером Міжнародного Олімпійського Комітету, підтримуючи розвиток олімпійського руху в усьому світі. З 2000 року компанія є надійним партнером НОК України.

Окрім фінансової підтримки українських спортсменів та всебічного сприяння реалізації проектів Олімпійського комітету, «Samsung Electronics Україна» регулярно запроваджує власні ініціативи. Зокрема, компанія підтримала естафету олімпійського вогню напередодні Ігор-2004 під час її проходження в Києві, ініціювала естафету цифрового вогню до Всесвітніх кіберігор-2008.

Влітку 2012 року під час лондонської Олімпіади кожен бажаючий міг залишити свої побажання українській команді в центрі Києва, на Троїцькій площі, де було встановлено сім гігантський букв, які складали слово У.К.Р.А.Ї.Н.А.

Напередодні зимових Олімпійських ігор-2014 разом з відомими олімпійцями був реалізований проект «Команда Samsung GALAXY», мета якого – підтримати олімпійський рух та наблизити кожного українця до цього грандіозного спортивного дійства.

В 2016 році Олімпійська збірна в далекому Ріо-де-Жанейро відчувала підтримку завдяки реалізації кампанії «Натхнені Україною, підтримуємо олімпійців».

Також, після кожних Олімпійських та Юнацьких ігор, Європейських ігор та Європейських юнацьких олімпійських фестивалів «Samsung Electronics Україна» та НОК спільно вшановують медалістів найпрестижніших олімпійських стартів та їхніх наставників.

Всі ці та багато інших програм «Samsung Electronics Україна», які завжди знаходять підтримку з боку НОК, покликані на об'єднання суспільства для підтримки українських героїв спорту та популяризації здорового способу життя, олімпійського руху в Україні.