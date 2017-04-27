Жан Беленюк та Дімітрій Тімченко відкрили чемпіонат Черкас з греко-римської боротьби

25 квітня в Черкасах відбувся відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юніорів пам’яті Героя України генерала Кузьми Дерев’янка.

Змагання провели на спортивній базі Черкаської спеціалізованої школи № 18. У чемпіонаті брали участь 18 команд із Черкаської, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом 223 учасники вели боротьбу у 15 вагових категоріях.

Вітали учасників чемпіонату «зірки» греко-римської боротьби, а саме: срібний призер Олімпійських ігор-2016 Жан Беленюк та учасник Ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзовий призер чемпіонату світу Дімітрій Тімченко, начальник міського управління сім’ї, молоді та спорту Сергій Воронов, виконавчий директор обласної федерації греко-римської боротьби Анатолій Самоха.

Поєдинки юних борців викликали великий інтерес шанувальників цього виду спорту, вражали присутніх не тільки прагненням перемоги, а й майстерністю та спортивною коректністю. Організатором і душею змагань був ветеран Черкаського національного університету, майстер спорту Анатолій Самоха.

