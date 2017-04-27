Змагання з легкої атлетики на Чернігівщині

Днями у м. Корюківка, що на Чернігівщині, на спортивній арені фабрики технічних паперів «Слов’янські шпалери» відбувся чемпіонат області серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з легкої атлетики, присвячений Міжнародному дню спорту заради розвитку та миру.

350 учасників з 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл виборювали 44 комплекти медалей з бігу, стрибків, штовхань та метань.

Завдяки відділенню НОК України в Чернігівській області всі переможці та призери були нагороджені медалями, грамотами і кубками.

В командній першості перше місце посіла команда КЗ «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з олімпійських видів», друге місце - у Новгород-Сіверської КДЮСШ, треті - КПНЗ ДЮСШ «Атлет» м. Чернігів.