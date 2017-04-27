УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Змагання з легкої атлетики на Чернігівщині
27 Квітня 2017 Поділитися
Днями у м. Корюківка, що на Чернігівщині, на спортивній арені фабрики технічних паперів «Слов’янські шпалери» відбувся чемпіонат області серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з легкої атлетики, присвячений Міжнародному дню спорту заради розвитку та миру.
350 учасників з 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл виборювали 44 комплекти медалей з бігу, стрибків, штовхань та метань.
Завдяки відділенню НОК України в Чернігівській області всі переможці та призери були нагороджені медалями, грамотами і кубками.
В командній першості перше місце посіла команда КЗ «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з олімпійських видів», друге місце - у Новгород-Сіверської КДЮСШ, треті - КПНЗ ДЮСШ «Атлет» м. Чернігів.
Поділитися