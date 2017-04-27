Радість для дітей Харківщини

23 і 26 квітня представники відділення НОК України у Харківській області відвідали обласний притулок для дітей.

Дана установа надає соціальну допомогу та психологічну підтримку дітям які опинилися в складній життєвій ситуації, але дітям цього не досить їм потрібна турбота і любов! Завдяки обласному осередку, притулок зміг купити побутову техніку, лікарські препарати, солодощі, фрукти, спортінвентар, а так же привезти хлопцям необхідну взуття і одягу, приділити їм увагу, поділиться позитивом і хорошим настроєм.