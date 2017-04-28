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Програма «Вперед, на Олімп!» повертається на телеекрани
28 Квітня 2017 Поділитися
Програма «Вперед, на Олімп!» повертається на телеекрани

Приємні новини для українських спортивних вболівальників! Програма «Вперед, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України, повертається в ефір.

Вже цієї неділі, 30 квітня, на телеканалі «Київ» ви зможете побачити перший новий випуск програми.

Цього разу любителі спорту матимуть чудову можливість згадати найяскравіші моменти ХІ Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року». Ви побачите володарів «Спортивного Оскару-2016» та почуєте їх ексклюзивні враження та емоції.

Тож, не пропустіть! Неділя, 30 квітня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть подивитись її вже в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, http://vk.com/olympicua, https://plus.google.com/+OlympicUA.

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