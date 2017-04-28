«Олімпійське лелеченя» у Вінниці назвало своїх переможців

26 квітня у Вінниці відбувся обласний етап змагань серед учнів 6-8 класів «Олімпійське лелеченя».

На старт вийшли 12 команд з різних районів і міст Вінниччини. Вони пробували свої сили в п’яти видах програми: комбінованій естафеті, презентації команд, рухливій грі «Артбол», олімпійській вікторині та конкурсі малюнків на олімпійську тематику.

Перше місце в естафеті посіла команда Хмільника, друге – Вінниці, третє – Немирова.

«Ми в четвертий раз стали переможцями міського етапу «Олімпійського лелеченяти» і беремо участь в обласних змаганнях. Наш найкращий результат на них – третє місце. Зараз особливо готувалися до естафети вікторини та презентації», – поділився вчитель фізкультури гімназії № 1 Хмільника Юрій Стахов.

Наступним був конкурс-презентація команд. Призерами стали ті ж самі збірні, лише Вінниця та Ладижин помінялися місцями.

Конкурс на знання олімпійських видів спорту дав можливість командам згуртуватися, адже лише спільними зусиллями можна було швидко знайти вірні відповіді. Перемогла тут команда Ладижина, далі розташувались – Літин і Вінниця.

Тим часом у Вінницькій художній школі були визначені призери у конкурсі малюнків на олімпійську тематику. Знову кращими були вінничани, а призерами виявилися Тульчин і Ладижин.

Увінчали спартакіаду змагання з артболу. До фіналу дійшла команда обласного центру і хмельничани. Цей поєдинок був майже рівним, але Вінниці все ж довелося поступитися. На третьому місці – артболісти Шаргороду.

Журі визначило остаточного переможця за підсумками всіх п’яти конкурсів. Нею стала збірна школи № 27 – незмінний чемпіон «Олімпійського лелеченяти» на Вінниччині останніх років. До її складу входили: Мазур Богдан, Розвадівська Катерина, Небиш Денис, Ахтирцева Софія, Сліпцов Віктор, Швабський Андрій, Богатчук Вадим, Попадюк Максим, Петросян Софія, Яськова Анна, Грицай Вікторія, Лук’янова Олександра.

«До спартакіадних баталій ми готуємося регулярно. До збірної включили кілька дітей зі спортивних класів, інші учасники – зі звичайних. Команду сформували за результатами жорсткого відбору – за підсумками шкільних змагань», – повідомив вчитель фізкультури Вінницької школи №27 Михайло Мельник.

Разом з вінничанами призову трійку в загальному заліку склали команди Ладижина (Круць Іван, Григоренко Вікторія, Попов Михайло, Бакуліна Вікторія, Шкляр Святослав, Тіхон Анна, Гончаренко Євгеній, Бойчук Єлизавета, Скакодуб Микола, Вечерко Каріна, Мацюк Станіслав) і Немирова, які суттєво відстали від чемпіона.

«Ми привезли команду школи №24. До обласних змагань готувалися протягом місяця. Конкуренція до збірної була дуже великою, ми проводили у школі відбірні змагання. До «Олімпійського лелеченяти» діти спеціально готувалися, тренувалися чотири рази на тиждень (після уроків)», – ділиться секретами підготовки методист відділу освіти Ладижинської міської ради Володимир Басюк.

Нагородження провів голова відділення НОК України у Вінницькій області, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Павло Хникін. Були вручені грамоти, медалі, комплекти м’ячів для шкіл-призерів. Без подарунків не залишилася жодна команда і жоден учасник. Не менш важливо для юних спортсменів було й сфотографуватися з вінницькою олімпійською легендою.

«Чудово, що багато команд добре підготувалися. Подобається, що їхні представники і викладачі азартно ставляться до виступів дітей. А самі юні спортсмени отримали задоволення від змагань», – зазначив Павло Хникін.

Як повідомив Павло Хникін, на всеукраїнські змагання «Олімпійське лелеченя» поїде об’єднана команда – вінницької школи № 27 і Ладижина. Адже, відповідно до вимог НОК України, якщо першою стала команда, яка перемагала останні два рази, вона формуватиме обласну збірну разом з командою, що посіла друге місце. Це зроблено для того, щоб розширювати географію «Олімпійського лелеченяти», підключати нові райони.