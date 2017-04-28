Юнацькі Олімпійські ігри в Буенос-Айресі мають стати інноваційними

Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах відвідав столицю III літніх Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року – аргентинський Буенос-Айрес.

Головний олімпієць світу ознайомився з прогресом, якого вдалося досягти Оргкомітету змагань за цей період часу.

Під час оглядин будівництва Олімпійського селища та Олімпійського парку Томас Бах зазначив: «Юнацькі Олімпійські ігри в Буенос-Айресі в 2018 році принесуть сучасний інноваційний підхід до Ігор. Замість того, щоб очікувати, щоб молодь прийшла до спорту, ЮОІ йдуть туди, де є молодь. Нові види спорту і дисципліни, які будуть представлені тут, все це залучає і спонукає молодь до занять спортом».

Як повідомлялось раніше, до програми змагань включені нові олімпійські види спорту - спортивні танці (брейк-данс), карате, спортивного скелелазіння, а також 3 неолімпійські – акробатична гімнастика, міні-футбол та баскетбол 3х3.

Планується, що в Олімпійському селищі проживатимуть біля 4 тис атлетів, а вже після Ігор, воно перетвориться на соціальне житло.

Спортивні об’єкти, які зараз також активно зводяться – залишаться надбанням і покращать спортивну інфраструктуру міста. Оргкомітет Ігор запевняє, що в місті не будується нічого такого, що не буде використовуватись після завершення Юнацьких Олімпійських ігор.

Сам Олімпійський парк III літніх ЮОІ складатиметься з 4 парків, його головна задача – поєднати спортивні змагання з культурною і освітньою діяльністю у атмосфері фестивалю. Міські парки використають позитивний досвід столиці попередніх II Юнацьких Олімпійських ігор – китайського Нанкіна, які були зведені за концепцією Sport Lab

Довідково:

III літні Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть у Буенос-Айресі (Аргентина) з 6 по 18 жовтня 2018 року. Участь у змаганнях братимуть спортсмени віком від 14 до 18 років з 206 країн світу у 31 виді спорту.