Команда Охтирської школи №2 – переможці «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» на Сумщині

26 квітня 2017 року у приміщенні Сумської загальноосвітньої школи №18 відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області проводився фінал обласного спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».

У заході брали участь команди міст Суми, Кролевець, Ромни, Охтирка, Лебедин та Ямпільського району.

Спортивне свято розпочалося з урочистого відкриття на якому були присутні почесні гості - голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, директор обласної ДЮСШ, заступник голови відділення НОК України в Сумській області Юрій Бєлан, начальник Управління обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Владислав Маслов, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука, багаторазова призерка чемпіонатів України, чемпіонка світу, рекордсменка світу та Європи Поліна Родіонова та призер чемпіонату України з біатлону, учасник фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» Руслан Сергієнко.

Спочатку команди представили свої презентації – девіз та спортивний танок, а також фото та малюнки на тему «Олімпійський рух». Потім відбулися спортивні естафети, вікторина та рухлива гра «П’ятнашка».

Усі види програми були цікавими та захоплюючими, кожна команда змагалася до останнього.

За підсумками усіх випробувань третє місце посіла команда Кролевецької СШ №2, другими стали учні Сумській ЗОШ №23, а перемогу здобула команда Охтирської ЗОШ №2 у складі: Горяєв Ігор, Гущина Владислава, Івахненко Ігор, Корзун Кіра, Кучер Марина, Севідов Віталій, Сергієнко Олексій, Тріщенко Поліна, Храпач Тарас, Маслюк Нікіта, Лисенко Євгенія, Ожог Софія.

Переможці, призери та всі учасники змагань були нагороджені грамотами, кубками, солодощами та цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України та відділення НОК України в Сумській області.

По завершенню свята всі учасники заходу мали можливість відвідати Музей Олімпійської слави та прослухати цікаву інформацію про виступи сумських спортсменів в Олімпійських іграх.



Варто відзначити те, що дуже серйозно до свята поставилися як керівники так і вчителі фізичного виховання навчальних закладів. Усі хвилювалися, вболівали за своїх учнів, завдяки чому захід вдався, був корисним та цікавим.