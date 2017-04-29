«Герої спортивного року-2016» в ефірі

2 травня на ТРК «Київ» о 14:00 та телеканалі «Тоніс» о 17:15 відбудеться трансляція телеверсії ХІ Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2016».

У любителів спорту буде чудову можливість долучитися до найяскравішого спортивного свята країни та побачити героїв олімпійського року.

Станьте свідками чудового спортивного свята Олімпійської родини України. Не пропустіть!