В Києві відбувся семінар для представників олімпійських федерацій з питань маркетингу та PR

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Сьогодні за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова відбувся семінар для представників федерацій з олімпійських видів спорту з питань маркетингу та PR.
Під час відкриття заходу керманич НОК відзначив, що співпраця із федераціями та їх підтримка є одним із пріоритетів діяльності НОК України.
«Ми прагнемо того, щоб постійно удосконалюватись і розвиватись у своїй діяльності, а також сприяти зміцненню і підвищенню ефективності роботи національних олімпійських федерацій. Хочемо бачити національні федерації самостійними, сильними, дієвими, які б взяли більше відповідальності за розвиток своїх видів спорту. Важливим питанням сьогодення є підвищення кваліфікації менеджменту федерації, в тому числі в сфері маркетингу, PR, організації змагань, зацікавлення глядачів, потенційних спонсорів та партнерів, засобів масової інформації», - сказав він.
Міністр молоді та спорту наголосив: «Держава і Міністерство молоді та спорту як центральний орган виконавчої влади повинні створювати умови для розвитку федерацій, але й забезпечити їх самостійність. Одним з таких кроків у реалізації цієї політики стало започаткування експерименту щодо збільшення повноважень національних федерацій», - відзначив Ігор Жданов.
Спікерами семінару виступили: співзасновники рекламної агенції «Marketing Bar» та навчального проекту «Вища школа комунікації» Олексій Яновський та Евеліна Хмилевська, PR-директор «1+1 Медіа» Галина Грубляк, СЕО компанії Podium-smg Юрій Шаповалов, Managing Partner в «Sport Heroes», чемпіон України з ралі, маркетинг-директор Професійної футбольної ліги України Павло Черепін, помічний голови Національного банку України Арсен Макарчук, директор з комунікацій в «СКМ», голова редакційної ради ТРК «Україна» Наталія Ємченко.