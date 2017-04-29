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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
29 Квітня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкують члени Національного олімпійського комітету України Даніль Амірханов та Георгій Джангірян.
Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.
Здоров'я, благополуччя та натхнення!
Миру, добра та злагоди!
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