Олімпійська родина вітає з Днем народження Ніну Уманець!

Сьогодні свій День народження святкує срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування, член Виконкому Національного олімпійського комітету України Ніна Уманець.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Бажаємо Вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги і добрих справ в ім'я українського олімпізму!

Миру, добра та злагоди!