Українці стартують на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

Сьогодні в сербському місті Новий Сад стартує європейська першість зі спортивної боротьби, за нагороди якої змагатимуться борці вільного (чоловіки, жінки) та греко-римського стилю.

В Сербії у вільній та жіночій боротьбі Україну представлятимуть 16 спортсменів.

Змагання триватимуть до 7 травня.

Зичимо нашим олімпійцям успіхів та перемог!