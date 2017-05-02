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Українці стартують на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби
02 Травня 2017 Поділитися
Українці стартують на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

Сьогодні в сербському місті Новий Сад стартує європейська першість зі спортивної боротьби, за нагороди якої змагатимуться борці вільного (чоловіки, жінки) та греко-римського стилю.

В Сербії у вільній та жіночій боротьбі Україну представлятимуть 16 спортсменів.

Змагання триватимуть до 7 травня.

Зичимо нашим олімпійцям успіхів та перемог!

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