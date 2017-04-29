У Дніпрі пройшов обласний фінал спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя-2017»

Вісім найкращих команд Дніпропетровщини змагалися за вихід до фіналу Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»- «Olympic move UA».

Партнером заходу цьогоріч стала компанія INVITRO.

На перемогу претендували щонайменше чотири команди-аксакали цих змагань, які вже не один рік змагаються за першість — міста Дніпро, Кам’янське, Нікополь та Нікопольського району.

А щоб налаштуватись на боротьбу, юним спортсменам допомагав чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин, який провів розминку для всіх команд. Після цього розпочались безпосередньо самі змагання.



У різних видах програми був свій лідер. У вікторині - перемогла команда Дніпра. Найшвидшими в естафеті були хлопці та дівчата міста Кам’янське. А в артболі вже не було рівних команді Кам’янської школи Нікопольського району.

За підсумками усіх випробувань, всьоме перемогу в «Олімпійському лелечені»- «Olympic move UA» здобула команда Кам’янської школи Нікопольського району.



Тож путівку у Всеукраїнський фінал отримали, згідно нової редакції положення про захід, спільні команди Нікопольського району та команди-срібного призера змагань — міста Нікополь.

Свої команди до перемоги привели:

Нікопольський район:

1. Клименко Дарія

2. Філатова Анастасія

3. Осінцова Оксана

4. Силкіна Дарія

5. Цикал Марина

6. Куча Віолета

7. Могильній Максим

8. Добреля Дмитро

9. Берестов Максим

10.Чередніченко Руслан

11. Агаєв Олександр

12. Білик Данило

Нікополь:

1. Іванюк Маргарита

2. Кузніченко Владислава

3. Семенова Марія

4. Висягіна Анна

5. Красільникова Дарина

6. Ступак Вікторія

7. Дударев Артем

8. Бакум Вадим

9. Андрієнко Денис

10. Кажан Максим

11. Землянко Микита

12. Шишкін Єгор