Равіль Сафіуллін зустрівся з ветеранами війни та спорту

В Києві за ініціативи Асоціації ветеранів спорту України та за підтримки Національного олімпійського комітету України відбувся Всеукраїнський захід спогадів ветеранів війни та спорту «Пам’ять», в якому взяв участь віце-президент НОК України Равіль Сафіуллін.

На зустріч завітали спортсмени-ветерани, які пройшли через пекло війни та прославили Батьківщину на міжнародних спортивних аренах й зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту.

«Хто не пам'ятає свого минулого - той не має майбутнього. Ми дуже цінуємо вас і низько вклоняємося ветеранам і дітям війни, ветеранам фізичної культури і спорту. Ваш військовий подвиг і величезний внесок в розвиток українського спорту має величезне значення для нинішніх успіхів і майбутніх поколінь», - сказав Равіль Сафович.

Він додав, що НОК глибоко цінує кожного з них, будучи завжди поруч та разом.

«Приємно, що даний захід «Пам'ять» планується стати традиційним. Саме на ваших яскравих прикладах, на прикладах наших видатних спортсменів та слід виховувати сильну і здорову націю, нове покоління чемпіонів», - додав він.



