Равіль Сафіуллін зустрівся з ветеранами війни та спорту

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В Києві за ініціативи Асоціації ветеранів спорту України та за підтримки Національного олімпійського комітету України відбувся Всеукраїнський захід спогадів ветеранів війни та спорту «Пам’ять», в якому взяв участь віце-президент НОК України Равіль Сафіуллін.
На зустріч завітали спортсмени-ветерани, які пройшли через пекло війни та прославили Батьківщину на міжнародних спортивних аренах й зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту.
«Хто не пам'ятає свого минулого - той не має майбутнього. Ми дуже цінуємо вас і низько вклоняємося ветеранам і дітям війни, ветеранам фізичної культури і спорту. Ваш військовий подвиг і величезний внесок в розвиток українського спорту має величезне значення для нинішніх успіхів і майбутніх поколінь», - сказав Равіль Сафович.
Він додав, що НОК глибоко цінує кожного з них, будучи завжди поруч та разом.
«Приємно, що даний захід «Пам'ять» планується стати традиційним. Саме на ваших яскравих прикладах, на прикладах наших видатних спортсменів та слід виховувати сильну і здорову націю, нове покоління чемпіонів», - додав він.