Олімпійський день в Сумах зібрав усіх прихильників спорту

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24 червня на території міського парку І.М. Кожедуба в місті Суми відбувся щорічний спортивно-видовищний захід Олімпійський день.
Вже стало доброю традицією у всьому світі до дня заснування Міжнародного Олімпійського Комітету (23 червня 1894 року) відзначати Олімпійський день. Це родинне свято, де кожний знаходить собі заняття для душі та зможе відчути себе справжнім олімпійцем.
Організаторами заходу виступили відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації а також відділ сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради. Партнером свята була компанія «МакДональдс».
На урочистій церемонії відкриття найкращі побажання учасникам спортивного свята висловила голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, призерка Олімпійських ігор Олена Петрова, також з привітальним словом звернувся і начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Лантушенко.
Розпочалося все з активної розминки, до участі якої долучилися близько 1000 прихильників здорового способу життя, олімпійські чемпіони та призери європейських та світових змагань, потім в програмі заходу пройшли змагання з бігу на дистанціях від 50 до
Всі учасники спортивного свята окрім незабутніх вражень та маси позитивних емоцій отримали сертифікати та значки, а переможці та призери змагань були нагороджені цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України. Наймолодші учасники олімпійського дня отримали повітряні кульки компанії «МакДональдс».