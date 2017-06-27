Олімпійське літо завітало до табору «Дніпровська хвиля»

Днями всеукраїнський спортивно-оздоровчий захід «Олімпійське літо» завітав до дитячого табору «Дніпровська хвиля» Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

В рамках спортивно-оздоровчого заходу провели майстер-клас із кульової стрільби за участю майстра спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Наталії Чепурної.

Із цікавістю та задоволенням діти брали участь у майстер-класі, випробовували спортивну амуніцію та ставили запитання Наталії. Також під час заходу дітям продемонстрували презентацію, завдяки якій вони ознайомилися з історією олімпійського руху.

Всі учасники заходу отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.