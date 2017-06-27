Олімпійський день Київщини - свято спорту, здоров’я, гармонії та краси

Продовжуючи традиції «Олімпійського дня» гостинне місто Вишневе прийняло естафету обласних змагань і радо зустрічало шанованих гостей та делегації учасників видовищного спортивно-масового заходу з усієї Київщини.

Різноманітні змагання і цікаві події упродовж дня відбувалися в різних локаціях міста, більшість з них – у центрі. А участь в них брали любителі та шанувальники спорту усіх вікових категорій – від дошкільнят до ветеранів спорту, а також люди з особливими потребами.

Місто Вишневе дало старт проведення прекрасного свята спорту – «Олімпійському дня Київщини-2017». Яке дає можливість долучитися усім прихильникам до олімпізму – відчути себе членом великої Олімпійської родини. В розважальній програмі заходу взяли участь самодіяльні колективи і солісти з Білої Церкви, Броварів, Василькова та інших міст області, а також міста Вишневого. Програма була насиченою та перемежовувалася показовими виступами спортсменів.

У цей час в актовій залі міської ради відбувався Олімпійській лекторій для батьків, в якому взяли участь: Віта Якимчук, учасниця трьох Олімпійських ігор, директор Києво-Святошинської ДЮСШ; Олександр Лисенко, ветеран-легкоатлет з бігу, срібний і бронзовий призер світових першостей з легкої атлетики серед ветеранів; Анатолій Щербина, багатодітний батько, голова Ставищанського осередку НОК; Тарас Добрівський, голова Києво-Святошинського осередку НОК України. Вони коротко розповіли про свої досягнення і акцентували увагу на важливості і користі занять спортом.

Тим часом проходила демонстрація техніки, всі охочі мали змогу зробити фото напам’ять з відомими спортсменами.

Всі члени делегацій міст та районів Київщини, жителі м. Вишневого взяли участь разом з головою асоціації Олімпійців Київщини, фіналісткою Олімпійських ігор з групових вправ в Пекіні (2008р.) – майстром спорту міжнародного класу України з художньої гімнастики – Вітою Зубченко та фіналісткою Олімпійських Ігор в Пекіні, Лондоні, Ріо-де-Жанейро, майстром спорту міжнародного класу України з художньої гімнастики, суддею міжнародної категорії – Оленою Дмитраш в Олімпійській розминці.

Одним з найважливіших складових «Олімпійського дня» було урочисте закладання капсули під будівництво нового багатофункціонального спортивного комплексу. У цій відповідальній та зворушливій церемонії взяли участь: голова Київської ОДА Олександр Горган, олімпійський чемпіон, член Міжнародного Олімпійського Комітету Валерій Борзов, міський голова м. Вишневого Ілля Діков, міські голови, представники спортивної еліти, імениті спортсмени України.

Свій перший підпис на капсулі, за словами Олександра Горгана, ставить людина-легенда, моральний авторитет Валерій Борзов. – Якщо Ви, як експерт, ставите свій перший підпис, - говорить він, звертаючись до знаменитості, – то державна влада також спроможна засвідчити вагомість цієї споруди, як такої, що має право на життя, - сказав губернатор. – Ідея гарна, робоча і має багато складових, якщо її довести до професійного рівня, - відповів, у свою чергу, спортсмен.

Після почесної місії закладання капсули гості відправилися на не менш важливу подію – висадження сакури біля міського стадіону. Оскільки наступні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо і 2017 – оголошено роком Японії в Україні, то символічним було висадження саме цього дерева. І, хто знає, можливо наші спортсмени невдовзі представлять Київщину на чергових Олімпійських іграх.

Згодом почесні гості долучилися до делегацій, де взяли участь в урочистій церемонії відкриття «Олімпійського дня». Прозвітував про готовність до змагань командуючий парадом заслужений тренер України Віктор Мужчина.

В урочистій церемонії взяли участь почесні гості: голова Київської ОДА Олександр Горган, заступник Міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович, віце-президент НОК України, Олімпійський чемпіон, член МОК Валерій Борзов, міський голова міста Вишневе Ілля Діков; голова Київського обласного відділення НОК України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Іван Куроченко; в.о. голови Києво-Святошинської РДА Артем Кошик; в.о. начальника Управління фізичної культури та спорту, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Володимир Стеценко; перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи університету державної фіскальної служби України Олег Шевчук та інші.

В ряду із почесними гостями відкривали святкування імениті спортсмени, які прославляли та прославляють Київщину на світових спортивних аренах – срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні, заслужений майстер спорту України з вільної боротьби Валерій Андрійцев, призер чемпіонатів Європи з дзюдо, призер Європейських ігор, призер чемпіонатів Європи з самбо, майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро Світлана Ярьомка та інші відомі спортсмени.

Щирі вітання присутнім від рекордсменів Книги рекордів України «Театру на ходулях» КЗ «Палац культури і мистецтв». Своїм виступом колектив не залишив байдужим нікого з гостей та учасників.

Теплими словами спортивну Київщину вітав Олександр Горган. – Сьогодні особливий день, у Вишневому ми не просто долучаємося до Всесвітнього спортивного руху – це Олімпійський день, який стверджує загальнолюдські цінності: чесність, справедливість змагань, відкритість, доброзичливість та дружбу, - сказав губернатор.

Найкращі поздоровлення з прекрасним спортивним святом, від імені Національного олімпійського комітету, висловив Валерій Борзов. – Я впевнений, якщо ми разом – ми непереможні! Окрім цього, він нагородив Подяками НОК, за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху, голову КОДА Олександра Горгана, міського голову міста Вишневе Іллю Дікова, Києво-Святошинську ДЮСШ.

Під час урочистостей відбулося традиційне підняття прапорів, а діти Київщини випустили в небо голубів, як символів миру, надії і любові.

Хвилиною мовчання присутні вшанували Героїв, які віддали своє життя заради майбутнього України. Право покласти квіти до пам’ятників загиблим надали талановитим спортсменам та курсантам Києво-Святошинського району.

Спортивна програма розпочалася із інвалідного спорту – заїзду на інвалідних візках. Далі змагання з бігу продовжили найменші – дошкільнята на дистанцію 30 метрів .

Легкоатлетичний пробіг для почесних гостей, де свою майстерність бігу показували керівництво Київщини – голова КОДА Олександр Горган та його заступники, міські голови, голови районних державних адміністрацій – привернув особливу увагу.

Також у програмі пройшли забіги для жінок, школярів, спортсменів, чоловіків та всіх бажаючих, змагання з велосипедного спорту. А тим часом, на іншій локації міста, проходили змагання з гирьового спорту, дартсу, міні-футболу серед хлопчиків 10-12 років та інші, не менш цікаві заходи, по закінченню яких, переможців та призерів «Олімпійського дня Київщини» нагородили грамотами, медалями та дипломами учасників.