Вітання президента НОК України Сергія Бубка з Днем Конституції!

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Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю з Днем Конституції!
Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки.
Вірю, що разом нам під силу зробите все можливе, щоб світлих рядків історії було якомога більше, а разом з тим й більше здорових, сильних і щасливих людей, а також яскравих, гучних перемог наших атлетів.
Бажаю кожному українцю олімпійської віри, спортивної наполегливості та бажання жити й творити в ім'я процвітання та добробуту нашої країни!
Миру, добра та злагоди!
З повагою
Президент
Національного олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА