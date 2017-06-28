Вітання президента НОК України Сергія Бубка з Днем Конституції!

Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю з Днем Конституції!

Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки.

Вірю, що разом нам під силу зробите все можливе, щоб світлих рядків історії було якомога більше, а разом з тим й більше здорових, сильних і щасливих людей, а також яскравих, гучних перемог наших атлетів.

Бажаю кожному українцю олімпійської віри, спортивної наполегливості та бажання жити й творити в ім'я процвітання та добробуту нашої країни!

Миру, добра та злагоди!





З повагою

Президент

Національного олімпійського комітету України,

Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА