Міжнародний Олімпійський день в бібліотеках Хмельницького

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Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва теж долучилась до відзначення традиційного свята спорту та здоров’я – Олімпійського дня, яке щорічно 23 червня проводиться майже в 200 країнах світу і присвячується дню заснування унікальної та найбільш успішної спортивної структури - Міжнародного Олімпійського Комітету.
Для користувачів бібліотеки та усіх небайдужих та закоханих у спорт хмельничан на майданчику перед бібліотекою впродовж дня демонструвалась книжкова виставка «Світ спорту та спорт світу». На виставці було представлено унікальні видання про історію та розвиток олімпійського руху.
Зацікавлені містяни, беручи до рук прекрасні і змістовні книги, альбоми, журнали змогли здійснити екскурс у витоки зародження Олімпійського руху, відшукати не лише цікаву і неочікувану, а й корисну та пізнавальну інформацію, зокрема про призерів олімпійських, паралімпійських, юнацьких олімпійських ігор, які представляли Хмельниччину на найпрестижніших міжнародних спортивних змаганнях. Фахівці читального залу акцентували увагу всіх, хто зацікавився даною тематикою, на окремих періодичних виданнях, збірниках практичних порад щодо занять спортом та різними оздоровчими методиками.
Бібліотекарі пересвідчились, що тема спорту цікавить молодь, не залишає байдужими і представників старшого покоління. Тож книгозбірня і надалі сприятиме популяризації олімпійського руху, здорового способу життя наших читачів.