Олімпійський день на Буковині

28 червні у дитячому пансіонаті «Вербиченька», що на Сторожинеччині, відбувся Олімпійський день приурочений Дню Конституції України.

Захід організований відділенням Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області та адміністрацією пансіонату в особі директора – Кушнір Дар'ї Яківни. Почесним гостем заходу став голова відділення, чемпіон Європи та світу з легкої атлетики, віце-президент Федерації легкої атлетики України Іван Гешко та відповідальний секретар Ярослав Галан, який був головним суддею змагань.

В ході проведення заходу відбулось урочисте відкриття, парад учасників змагань, символічний забіг, змагання з дартсу та вікторина на олімпійську тематику.

До слова в пансіонаті постійно проводиться різні заходи на олімпійську тематику та функціонує «Олімпійська бібліотека».

Усі учасники заходу отримали сертифікати учасників олімпійського дня та подарунки від відділення НОК України у Чернівецькій області.