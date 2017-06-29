Олімпійський день на Буковині

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28 червні у дитячому пансіонаті «Вербиченька», що на Сторожинеччині, відбувся Олімпійський день приурочений Дню Конституції України.
Захід організований відділенням Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області та адміністрацією пансіонату в особі директора – Кушнір Дар'ї Яківни. Почесним гостем заходу став голова відділення, чемпіон Європи та світу з легкої атлетики, віце-президент Федерації легкої атлетики України Іван Гешко та відповідальний секретар Ярослав Галан, який був головним суддею змагань.
В ході проведення заходу відбулось урочисте відкриття, парад учасників змагань, символічний забіг, змагання з дартсу та вікторина на олімпійську тематику.
До слова в пансіонаті постійно проводиться різні заходи на олімпійську тематику та функціонує «Олімпійська бібліотека».
Усі учасники заходу отримали сертифікати учасників олімпійського дня та подарунки від відділення НОК України у Чернівецькій області.