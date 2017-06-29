У Скадовську відбувся Олімпійський день

23 червня, в Міжнардний Олімпійський день, на стадіоні «Колос» відбулося спортивне свято, в якому взяли участь представники 21-ї області України.

Почесними гостями Олімпійського дня стали: голова Оргкомітету Колосіади, голова ВФСТ «Колос» АПК України Олександр Мендусь, начальник управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської облдержадміністрації Юрій Семченко, заступник голови ВФСТ «Колос» АПК України Михайло Вінтоняк, голова Скадовської районної державної адміністрації Віктор Турік, Скадовський міський голова Олександр Яковлев, виконавчий директор Херсонського обласного відділення НОК України Луїза Кірсанова, головний суддя змагання, перший заступник голови ВФСТ «Колос» АПК України Григорій Савчук.

З нагоди свята учасникам надійшли вітальні листи від голови Верховної ради України Андрія Парубія, президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова.

Усім командам в знак великої шани і поваги від гостинних господарів були вручені короваї.

Після урочистого відкриття його учасники та глядачі разом пробігли по легкоатлетичним доріжкам стадіону.

Бажаючі мали змогу взяти участь в олімпійських забігах на 50 метрів (дошкільнята), 500 метрів (молодші школярі), 1000 метрів (старші школярі та дорослі).

На футбольному полі юні футболістки змагалися у жонглюванні м'ячем, а на центральній площі відбувся конкурс малюнку на олімпійську тематику.

Усі гості та спортсмени отримали значки НОК України та сертифікати учасників Олімпійського дня, а переможці олімпійських конкурсів були нагороджені призами з символікою НОК України, подарунками від мера Скадовська Олександра Яковлева та солодощами від Херсонського обласного відділення НОК України.