На Житомирщині відбулися Міжнародні змагання зі стрибків у висоту «Меморіал Віталія Лонського»

В Бердичеві під патронатом Національного олімпійського комітету України та за підтримки відділення НОК України в Житомирській області відбулися Міжнародні змагання зі стрибків у висоту «Меморіал Віталія Лонського».

В змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гість з Ізраїлю.

Перемогу серед жінок святкувала Ярослава Могучих з Дніпра (189 см), серед чоловіків найкращим виявився Віктор Лонський (онук Віталія Лонського), який здолав переможні 225 см.





Довідково:

Лонський Віталій Олексійович - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену "За заслуги" 3-го ступеня. Завдяки великому тренеру, Україна і світ знає такі імена як Рустам Ахметов, Анатолій Морозов, Борис Ковальський, Юрій Крімаренко, Валерій Скворцов та багато інших, які своїми спортивними досягненнями завдячують саме Віталію Лонському і як визнання його заслуг перед Бердичевом та країною, в місті з 1994 року проводиться турнір, а справа започаткована ним процвітає й досі. Вихованці школи Лонського займають призові місця на Чемпіонатах України та світу.