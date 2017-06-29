В Києві вшанували переможців 13-ї літньої Універсіади України

Сьогодні на стадіоні Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася урочиста церемонія закриття 13-ї літньої Універсіади України, під час якої були відзначені медалісті змагань.

У заході взяли участь віце-президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон і член Міжнародного Олімпійського Комітету Валерій Борзов, заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України Євген Імас, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко.

Валерій Борзов у своєму вітальному слові до спортсменів відзначив: «Переконаний, що ці змагання дали вам змогу вчергове продемонструвати свій найкращий результат, гідно презентувати студентський олімпійський рух і спортивні традиції області, зробивши ще один крок до омріяного олімпійського п'єдесталу».

Він додав: «Дуже важливо, що завдяки таким змаганням як Універсіада наші молоді спортсмени підвищують свій професійний рівень та майстерність, набувають досвід. Впевнений, що у майбутньому присутні тут спортсмени зможуть поборотися за місце в Олімпійській команді України й представляти рідну країну на найпрестижніших міжнародних стартах».