В Золочівському районі на Львівщині відсвяткували Олімпійський день

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23 червня у день заснування Міжнародного олімпійського комітету в дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл» та на затишному спортивному майданчику Золочівського ДНЗ №3 «Сонечко» відбулися спортивні забави, ігри, конкурси та змагання з нагоди відзначення Олімпійського дня на Львівщині.
У заходах взяли участь всі діти, які відпочивають у таборі та діти- вихованці усіх вікових груп ДНЗ №3 «Сонечко», їхні батьки та працівники закладу.
У «Сонечку» розпочалося свято з урочистого проходу учасників через арку Спортивної Веселки. Під час виконання завдань діти стрибали з обруча в обруч, збираючи «краплинки»; переносили на ракетках «сонячні кульки»; змагались у бігу, веденні м'яча, ходьбі на «чалошиках», малюванні сонячних промінців за допомогою піску; перенесені води та інше.
Пройшов й турнір з футболу в категоріях маленькі юніори - «Здоров'ятка» і дорослі - «Опора». Хороший настрій на святі підтримував музичний супровід та музичні паузи (музичний керівник Кравець Н.Б.).
У дитячому позаміському таборі літнього відпочинку діти змагались у легкоатлетичних перегонах, стрибках на скакалці, настільному тенісу, шашках та футболу.
Після завершення змагань учасників змагань нагороджено грамотами відділу освіти Золочівської РДА.