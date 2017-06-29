В Золочівському районі на Львівщині відсвяткували Олімпійський день

23 червня у день заснування Міжнародного олімпійського комітету в дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл» та на затишному спортивному майданчику Золочівського ДНЗ №3 «Сонечко» відбулися спортивні забави, ігри, конкурси та змагання з нагоди відзначення Олімпійського дня на Львівщині.

У заходах взяли участь всі діти, які відпочивають у таборі та діти- вихованці усіх вікових груп ДНЗ №3 «Сонечко», їхні батьки та працівники закладу.

У «Сонечку» розпочалося свято з урочистого проходу учасників через арку Спортивної Веселки. Під час виконання завдань діти стрибали з обруча в обруч, збираючи «краплинки»; переносили на ракетках «сонячні кульки»; змагались у бігу, веденні м'яча, ходьбі на «чалошиках», малюванні сонячних промінців за допомогою піску; перенесені води та інше.

Пройшов й турнір з футболу в категоріях маленькі юніори - «Здоров'ятка» і дорослі - «Опора». Хороший настрій на святі підтримував музичний супровід та музичні паузи (музичний керівник Кравець Н.Б.).

У дитячому позаміському таборі літнього відпочинку діти змагались у легкоатлетичних перегонах, стрибках на скакалці, настільному тенісу, шашках та футболу.

Після завершення змагань учасників змагань нагороджено грамотами відділу освіти Золочівської РДА.