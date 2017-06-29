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Ілля Кваша та його «Олімпійські історії»
29 Червня 2017 Поділитися
Ілля Кваша та його «Олімпійські історії»

Приємні новини для наших вболівальників спорту! За підтримки Національного олімпійського комітету України програма «Олімпійські історії» повертається на телеекрани.

Починаючи з 1 липня, щосуботи на телеканалі «Тоніс» у вас буде чудова можливість ще ближче знайомитися з українськими олімпійцями.

Перше загальнокомандне місце на домашньому чемпіонаті Європи – мрія, яку зуміла здійснити українська збірна зі стрибків у воду. Свій вагомий внесок у цей тріумф зробив і бронзовий призер Олімпійських ігор Ілля Кваша.

Саме він стане першим героєм програми «Олімпійські історії»!

У випуску ви зможете познайомитися з Іллею не тільки, як з олімпійцем, а й більше дізнатися про неспортивну сторону його життя.

Вмикайте телеканал «Тоніс» у суботу о 16:20! Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.

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