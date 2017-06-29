Ілля Кваша та його «Олімпійські історії»

Приємні новини для наших вболівальників спорту! За підтримки Національного олімпійського комітету України програма «Олімпійські історії» повертається на телеекрани.

Починаючи з 1 липня, щосуботи на телеканалі «Тоніс» у вас буде чудова можливість ще ближче знайомитися з українськими олімпійцями.

Перше загальнокомандне місце на домашньому чемпіонаті Європи – мрія, яку зуміла здійснити українська збірна зі стрибків у воду. Свій вагомий внесок у цей тріумф зробив і бронзовий призер Олімпійських ігор Ілля Кваша.

Саме він стане першим героєм програми «Олімпійські історії»!

У випуску ви зможете познайомитися з Іллею не тільки, як з олімпійцем, а й більше дізнатися про неспортивну сторону його життя.

Вмикайте телеканал «Тоніс» у суботу о 16:20! Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.