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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
30 Червня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує триразова Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, член Національного олімпійського комітету України Ольга Бризгіна.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Бажаємо, щоб життя дарувало Вам лише позитивні емоції та приємні сюрпризи, а посмішка все частіше сяяла на обличчі, перетворюючи будні на свята!

Міцного здоров'я, професійних успіхів, натхнення та нових звершень!

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