«Вперед, на Олімп!» з українськими боксерами

Цієї неділі, 2 липня, на телеканалі «Київ» за підтримки Національного олімпійського комітету України вийде черговий випуск програми «Вперед, на Олімп!».

На чемпіонаті Європи з боксу, який відбувся в Харкові, українці продемонстрували блискучий результат. Наші хлопці здобули 6 нагород, три з яких найвищого ґатунку, «срібло» та дві бронзові медалі.

Такий урожайний виступ забеспечив нашій збірній перше загальнокомандне місце, а чемпіон Європи у ваговій категорії 75 кг Олександр Хижняк визнаний найкращим боксером турніру.

Тож, героями нового випуску програми «Вперед, на Олімп!» стануть українські тріумфатори чемпіонату Європи з боксу. Вони поділяться враженнями від виступу на домашній першості, розкажуть, як змогли досягти таких успіхів та поділяться планами на майбутнє.

Не пропустіть! Неділя, 2 липня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.