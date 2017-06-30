Всеукраїнський проект #ОlympicLab пройшов на Хортиці

Відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області продовжує залучати молодь до олімпійського руху.

Цими днями всеукраїнський проект #OlimpicLab завітав до біостанції-профілакторію ЗНУ, де проходить спортивний табір з ушу. Цього разу у модулі «здоровий спосіб життя» юні спортсмени мали унікальну можливість не тільки приєднатися до багатомільйонної армії прихильників здорового способу життя, а й відчути себе справжніми олімпійцями.

В гості до юних спортсменів завітали: голова Запорізького обласного відділення НОК України Володимр Лобанов, Олімпійська чемпіонка з гімнастики Ольга Стражева, головний спеціаліст ЗОВ НОК Лариса Богомолова, президент Запорізької обласної федерації ушу, директор ДЮСШ № 10 Євген Шульга, стипендіат НОК України Діана Саварець.

З вітальним словом до учасників заходу та гостей свята звернувся голова Запорізького обласного відділення НОК України Володимир Лобанов. Він зазначив, що такі заходи залучають молодь до активної участі в олімпійському русі та спорті, поширюють олімпійські ідеали та принципи, а також пропагують здоровий спосіб життя.

Олімпійська чемпіонка Ольга Стражева, привітавши юних спортсменів, розповіла про основи здорового способу життя та побажала успіху і підкорення нових висот.

Після привітань були проведені різноманітні конкурси та спортивні естафети під керівництвом тренерського колективу Запорізької федерації ушу. Близько сотні юних спортсменів змагались між собою. Серед наймолодших учасників проходив конкурс малюнку на асфальті. Більш дорослі спортсмени визначали переможців у спортивних естафетах.

За активну участь у заході всі учасники проекту #OlimpicLab отримали олімпійські щоденники та сувеніри з олімпійською символікою від НОК України.