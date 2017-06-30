На Тернопільщині триває «Олімпійське літо»

У смт. Скала-Подільська Борщівського району, що на Тернопільщині, відбулося спортивне свято «Олімпійське літо».

Під час заходу на діточок чекали цікаві спортивні естафети, різноманітні олімпійські випробування та змагання.

Усі учасники свята отримали подарунки від Тернопільського обласного відділення НОК України,Тернопільського обласного центру фізичного здоров¢ я населення «Спорт для всіх» та видавництва «Школярик».