«Олімпійське літо» відвідало «Лісову казку»

«Олімпійське літо» відвідало «Лісову казку», що у селі Борщівка Лановецького району, що на Тернопільщині.

Школярі різного віку з цікавистю бігали «змійкою», переносили кульки на спритність, кидали в ціль тарілки «фрізбі» та намагалися влучити у баскетбольне кільце в естафеті «Баскетбол», кидали в кільце мішечки з піском в естафеті «Мішечки», переносили з одного кільця в друге «тенісні» м¢ячики у «човниковому бігу». Хлопці змагались у веденні футбольного м'яча, дівчатка та хлопчики – на скакалці – хто виконає більшу кількість стрибків, у веденні ключкою маленького м¢ячика – у флорболі, та ін.

Гарна погода та «сонячний» настрій супроводжував захоплюючі «спортивні випробування» діточок.

Спортивне свято завершилось відзначенням найбільш швидких та спритних- вони отримали більшу кількість призів, але менш підготовлені не залишились без уваги . Усі учасники змагань отримати подарунки від Тернопільського обласного відділення НОК України, «Спорт для всіх», Тернопільського обласного центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх» та видавництва «Школярик».