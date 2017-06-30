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«Олімпійське літо» відвідало «Лісову казку», що у селі Борщівка Лановецького району, що на Тернопільщині.
Школярі різного віку з цікавистю бігали «змійкою», переносили кульки на спритність, кидали в ціль тарілки «фрізбі» та намагалися влучити у баскетбольне кільце в естафеті «Баскетбол», кидали в кільце мішечки з піском в естафеті «Мішечки», переносили з одного кільця в друге «тенісні» м¢ячики у «човниковому бігу». Хлопці змагались у веденні футбольного м'яча, дівчатка та хлопчики – на скакалці – хто виконає більшу кількість стрибків, у веденні ключкою маленького м¢ячика – у флорболі, та ін.
Гарна погода та «сонячний» настрій супроводжував захоплюючі «спортивні випробування» діточок.
Спортивне свято завершилось відзначенням найбільш швидких та спритних- вони отримали більшу кількість призів, але менш підготовлені не залишились без уваги . Усі учасники змагань отримати подарунки від Тернопільського обласного відділення НОК України, «Спорт для всіх», Тернопільського обласного центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх» та видавництва «Школярик».