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«Олімпійське літо» Тернопільщини гостювало у «Лісовій пісні»
03 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» Тернопільщини гостювало у «Лісовій пісні»

22 червня 2017 року «Олімпійське літо» завітало у гості до дітей, які відпочивають в дитячому стаціонарному оздоровчому закладі «Лісова пісня»» Борщівського району, що на Тернопільщині.

146 діточок з нетерпінням чекали на старти «Олімпійського літа». На чудовому «зеленому» природньому килимі табірного стадіону, оточеного лісом, недалеко від мальовничого ставка, розгорнулись «змагальні станції» спортивних випробувань.

Близько півтори години тривали спортивні цікаві випробування на усі смаки - естафети на швидкість, спритність, влучність та витривалість.

Усі учасники отримали подарунки від Тернопільського обласного відділення НОК України, Тернопільського обласного центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх», видавництва «Школярик».

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